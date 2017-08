'Zelfstandig als ze is, ze blijft mijn meisje'

Doen jullie veel samen?

Demi: ,,Ik was sportiever dan mijn zussen. In Qatar ging ik met hem wakeboarden wanneer het kon, met de boot eropuit, in de touwen hangen. We waren altijd samen actief. Dat is nu lastiger. We wonen niet meer bij elkaar en hebben meer onze eigen dingen. Ik studeer fashion en business aan de Erasmus in Rotterdam, loop stage bij BALR., het kledingmerk van Demi de Zeeuw, en werk in de weekeinden. Ronald heeft zijn televisiewerk. Bovendien zijn mijn ouders gescheiden; hij heeft een nieuw gezin. Maar als het kan, spreken we af om ergens te gaan eten. Of we bezoeken een voetbalwedstrijd. Toen mijn oom (Frank de Boer, red.) nog trainer was van Ajax, hielden we elke thuiswedstrijd een familiereunie.''



Ronald: ,,En we gaan naar het Nederlands Elftal. Ik weet niet in detail wat ze precies studeert, maar ik leef wel mee. Het is een goede opleiding en ik ben trots dat ze die volgt. Eerst de internationale school doorlopen met prachtige cijfers en nu goed bezig aan de universiteit. Demi is slim en zelfstandig. Ze is bezig met het kopen van een huis in Rotterdam en berekent en plant alles zelf. Mooi om te zien. En als Amsterdammer heb ik daar totaal geen problemen mee. Ik vind Rotterdam een leuke stad. Ik ben niet van die kampen, van óf 020 óf 010, die de naam van de steden zelfs weigeren uit te spreken. Zowel in Amsterdam als in Rotterdam heb je mafketels en leuke mensen.''