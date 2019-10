Zes 16-jarigen aangehouden voor autodiefstal en tanken zonder te betalen

Dat gebeurde rond 14.00 uur. Na controle van het kenteken werd al snel duidelijk dat de auto gestolen was. Het voertuig bleek in de nacht van maandag op dinsdag te zijn gestolen bij een woninginbraak in Tilburg. Toen het zestal de politie zag, werd de auto aan de kant gezet. De jongeren, drie jongens en drie meisjes van 16 jaar uit Brabant, renden weg. Tevergeefs. ,,De politie hield iedereen aan en bracht het zestal over naar het politiebureau voor verder onderzoek. De auto is in beslag genomen.”