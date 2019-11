Zes arrestaties voor steun van twee ton aan Islamitische Staat via donaties

POLL | Durf jij, na het Pie­ten-ge­weld afgelopen vrijdag, nog naar de landelijke intocht in Apeldoorn?

10:56 De gewelddadige verstoring afgelopen weekend bij een bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet is volgens betrokkenen nog maar het begin. Zij vrezen voor een escalatie van Pieten-geweld in Nederland. Uit angst twijfelen sommige mensen of zij, samen met hun kinderen, naar de landelijke intocht in Apeldoorn gaan zaterdag.