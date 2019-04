Zes grote Nederlandse beleggers willen oliesector verduurzamen

marathon LIVE | Het is gelukt! Esther Pieterse loopt ongetraind in Rotterdam voor zieke vriendin en finisht als laatste

7 april De grote dag van bloed, zweet en tranen is eindelijk aangebroken! De NN Marathon Rotterdam is in volle gang. Het is erg warm: medische hulpposten en ambulances hebben het druk. Volg alle ontwikkelingen van het grootste sportevenement van Nederland in ons liveblog.