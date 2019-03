Zes jaar cel voor man die collega 11 keer met ijzeren staaf op hoofd sloeg

14 jaar cel geëist tegen Maick S. voor doodslag Xaja (1) uit Hengelo

11:38 Officier van Justitie Alies Postma zegt dat Maick S. Xaja heeft mishandeld met de dood tot gevolg. Ze is daarvan overtuigd, ook al is niet precies te zeggen wanneer welk geweld is toegepast. Ze eist 14 jaar cel. Moeder Sarinda kan volgens haar worden veroordeeld voor het in een hulpeloze toestand achterlaten van Xaja. De eis tegen haar is 18 maanden met aftrek van 500 dagen voorarrest.