Zes maanden cel voor Brabantse jeugdtrainer die filmde in kleedkamer

Oproep Magazine zoekt bijzondere verhalen over je leraar

15:47 Nog even en de schooldeuren sluiten voor een paar weken. Maar wij denken al aan het komende schooljaar. Onze vraag: was er een leraar of lerares die je speciaal inspireerde? Die je door je middelbare school heen sleepte? Of je op het rechte pad hield? En hoe dan? Vertel het ons in maximaal 200 woorden, en vóór 4 augustus. Stuur je reactie naar magazine@persgroep.nl, onder vermelding van 'Mijn Leraar'. De leukste verhalen worden geplaatst.