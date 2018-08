'Zes ongevallen per dag op springkussens'

Wachttij­den in de bouw lopen op; 'belt u volgend jaar nog maar eens terug'

10:10 Wie zijn huis wil verbouwen, moet geduld hebben. Er is zoveel vraag naar bouwbedrijven dat de wachttijd in snel tempo oploopt. Zeker voor grotere klussen duurt het vaak maanden voordat klanten aan de beurt zijn. Sommige bedrijven nemen niet eens meer nieuwe opdrachten aan. Dat blijkt uit een rondgang van deze krant langs veertig stucadoors, dakdekkers, timmerlieden en schilders in heel Nederland.