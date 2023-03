Zes politiemedewerkers uit Oost-Nederland op non-actief na racistische uitspraken

met videoDe politie heeft zes medewerkers, werkzaam in Oost-Nederland, per direct buiten functie gesteld. In Parijs, waar ze een voetbalwedstrijd bezochten, filmden ze hun omgeving én sloegen ze racistische taal uit. ‘Er is maar één blanke.’

De medewerkers van de politie-eenheid Oost-Nederland hadden zich in een voertuig in Parijs ‘zeer ongepast’ uitgesproken over wat ze in hun omgeving zagen, aldus de politie, die een onderzoek is gestart.

Het gewraakte filmpje zou volgens de politie geschoten zijn toen de zes in hun privétijd een wedstrijd van Oranje in Parijs hadden bezocht.

Op sociale media is te zien hoe ze zich dan uitlaten: onversneden racistisch. ‘Er is maar één blanke’, wordt geconstateerd als de omgeving wordt gefilmd. Er wordt gevraagd: ‘Wil je meer of minder?', verwijzend naar het ‘meer of minder Marokkanen’ van Geert Wilders. Daarna is te horen hoe anderen ‘minder, minder’ roepen.

En zo gaat het maar door. ‘Dit is etnisch profileren’, zegt één, waarna hard wordt gelachen. En: ‘Er staat één met een bomgordel'. Eén van de aanwezigen concludeert dat wordt gefilmd ‘alsof we in de dierentuin zijn’. De politiemensen vragen zich ondertussen vol afgrijzen af of hun hotel écht in deze omgeving staat.

Geschrokken

En dat zorgt er nu voor dat ze direct buiten functie zijn gesteld en een onderzoek wordt opgestart. ,,Als politie zijn wij erg geschrokken van deze beelden en uitlatingen, want wij willen een politie zijn van én voor iedereen”, zegt politiechef van Oost-Nederland Janny Knol. ,,Het gedrag van deze collega’s, ook al was het in privétijd, past hier niet bij en is volstrekt onacceptabel.”

Maar het is ook wéér een vlek op het blazoen van de politie, waar vaker van uitlekt hoe er op schokkende wijze over anderen wordt gesproken.

In 2020 ontstond nog ophef nadat agenten in Rotterdam in een appgroep spraken over burgers met een migratieachtergrond als onder meer ‘kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen’. Die agenten kregen een schriftelijke berisping, er volgden excuses van politiechef Fred Westerbeke.

In 2022 moest dezelfde politiechef dat opnieuw doen, vanwege een arrestatie waarbij een agent een betrokkene ‘kutneger’ noemde. In dat jaar werd ook de documentaire ‘De blauwe familie’ uitgezonden, waarin politiemensen vertelden hoe zijzelf met discriminatie door hun eigen collega's te maken kregen. Die documentaire zorgde voor kamervragen, erkenning van de politie ook.

'Walgelijk’

Maar de vraag is wat het filmpje dat nu is opgedoken zegt over de stand van zaken. Nog niet veel partijen willen daar nu over praten. Politiechef Martin Sitalsing, die de portefeuille diversiteit onder zijn hoede heeft, zegt: ,,Er zijn goede, eerste stappen genomen, verder wil ik niet op de zaak ingaan.”

Wim Groeneweg, van politievakbond ACP zegt dat ‘ontzettend veel werk wordt gemaakt’ van het aanpakken van racisme binnen de politie. ,,We moeten het onderzoek in deze zaak afwachten, ook al lijkt het alsof dit niet goed is. Want dit soort uitspraken zijn ook in privétijd niet toelaatbaar.”

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen (deel van de politie-eenheid Oost-Nederland) en voorzitter van het Veiligheidsberaad, noemt de beelden ‘walgelijk’. ,,Ik heb het filmpje zelf ook gezien. Het onderzoek loopt nog en ik wil daar niet op vooruitlopen, maar als het inderdaad op deze manier gegaan is, dan is het schandelijk en niet toelaatbaar.”

,,Dit zijn sowieso niet de grappen die je maakt over je medemens. Walgelijk. Zo willen leden van de politie zich niet presenteren aan Nederland, ook niet in hun vrije tijd. We hebben net met nieuwjaar presentaties gehad van leden van de politie rondom belangrijke thema’s als diversiteit, gender, etnisch profileren omdat we op alle mogelijke manieren willen uitstralen: je bent welkom bij ons. Dat beeld mag niet teniet worden gedaan door zes mensen die in hun vrije tijd ‘leuk’ naar het voetbal gaan. Als het klopt wat we gezien hebben, dan moet dat consequenties hebben.”

De zes medewerkers is volgens een woordvoerder van de politie de toegang tot alle politielocaties ontzegd zolang het onderzoek loopt. Over hun functie wil de politie geen mededelingen doen. Een buschauffeur, die de beelden deelde op twitter, wil niet op de kwestie reageren.

