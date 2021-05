Zes vakantiegangers proefreis Gran Canaria positief getest en mogen vandaag niet naar huis

De groep zou vanmiddag terugvliegen, maar vanwege de positieve coronatests zullen de zes vakantiegangers (uit drie reisgezelschappen) langer op het eiland moeten blijven. Hoewel dit onaangenaam nieuws voor de deelnemers is, gaat het goed met hen, laten TUI en Corendon weten.

De besmette toeristen verblijven in een aparte vleugel van het hotel. Om absolute zekerheid te hebben over de testresultaten, zal er nog wel een tweede test plaatsvinden. Het kan zijn dat die tweede test dan negatief uitpakt, zoals eerder bij de testreis naar Rhodos is gebeurd, zo hoopt Corendon-baas Steven van der Heijden.

Van der Heijden kan niet zeggen hoe het zestal de besmetting heeft opgelopen. Iedereen was in elk geval negatief getest toen de reis precies een week geleden begon. De deelnemers hadden op Gran Canaria bewegingsvrijheid. Dat was overigens tijdens de eerste proefvakantie op Rhodos wel anders. Daar mochten de deelnemers toen het resort niet af.

De zes vakantiegangers zullen in elk geval niet voor de extra verblijfskosten hoeven op te draaien: TUI, Corendon en de ANVR hebben een extra coronadekking bovenop de reisverzekering voor deze reizigers afgesloten om die kosten te dekken. En mochten die kosten toch hoger worden, dan hebben de autoriteiten van Gran Canaria aangegeven die kosten op zich te nemen.

TUI zegt in elk geval goed voorbereid te zijn op de huidige situatie. ,,We hadden een set aan maatregelen klaar staan voor het geval iemand symptomen van besmetting zou vertonen tijdens de vakantie of positief getest zou worden voor de terugreis", laat de woordvoerster weten. Op het eiland is reisleiding van TUI en Corendon aanwezig en zij blijven in nauw (telefonisch) contact met de reizigers en zullen de terugreis regelen, zodra zij weer mogen reizen.

Ook een medische staf zal dagelijks contact onderhouden met deze reizigers. Zij zijn ondergebracht in een aparte vleugel van het hotel, afgescheiden van de andere gasten. ,,Wij betreuren uiteraard dat de vakantie voor enkele deelnemers niet is geëindigd zoals zij hadden gehoopt. Maar deze proefvakantie heeft tegelijkertijd duidelijk aangetoond dat de reisorganisatoren de voorziene protocollen strikt hebben opgevolgd. En er is in samenwerking met alle betrokken partijen adequaat opgetreden, zodat georganiseerd reizen op een veilige manier kan plaatsvinden", aldus de zegsvrouw van TUI.

Met de proefvakanties wil de overheid onderzoeken hoe Nederlanders deze zomer ‘coronaproof’ op vakantie kunnen met een zo laag mogelijk besmettingsrisico. Tijdens de testreizen zijn onafhankelijke onderzoekers, ingehuurd door het Rijk, meegegaan om te kijken hoe Nederlandse vakantiegangers zich op reis gedragen. Zo is de vraag bijvoorbeeld of de reizigers zich aan de daar geldende basisregels houden, zoals handen wassen, het dragen van mondkapjes en afstand houden. Of deze uitkomst gevolgen gaat hebben voor wat er deze zomer mogelijk is, is nog niet duidelijk.

Het huidig reisadvies luidt: ga niet op reis. Dit geldt nog tot en met 15 mei. Het kabinet zal volgende week meer duidelijkheid geven over het nieuwe reisadvies voor komende zomer, zo zei minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vorige week.

