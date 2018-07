Zes wolven uit Duitse roedels zijn in het voorjaar op bezoek geweest in Nederland. Het ging om drie vrouwtjes en drie mannetjes, waaronder twee broers.

Dat concludeert Wageningen Environmental Research, een onderzoeksinstituut voor de groene leefomgeving en onderdeel van Wageningen Universiteit. De onderzoekers hebben gebruik gemaakt van een speciale DNA-techniek. ,,Met deze techniek kunnen we achterhalen welk individu het betrof, wat het geslacht is, en waar het dier vandaan kwam", zegt populatie-geneticus Arjen de Groot.

Het DNA werd afgenomen van doodgebeten of verwonde schapen die afgelopen voorjaar op verschillende locaties zijn gevonden. Het genetisch materiaal werd vergeleken met de database van het Duitse onderzoeksinstituut Senckenberg, dat DNA-profielen van de Duitse wolvenroedels beheert.

In maart werden in Drenthe schapen en lammeren aangevallen. Van drie incidenten is nu de dader bekend, een mannetje uit een roedel in het Duitse Nedersaksen. Het dier werd korte tijd later doodgereden nabij het Vlaamse Opoeteren. Uit het DNA-onderzoek bleek hij de broer te zijn van een wolf die eind februari bij Bunschoten actief was. Beide dieren komen dus uit dezelfde roedel.

Bang

Sinds een paar jaar vertoont de wolf zich weer in West-Europa. Sinds kort weten we dat een van de dieren mogelijk zelfs bezig is om zich definitief in Drenthe te vestigen. Daar kunnen we in Nederland maar moeilijk mee omgaan, zo lijkt het. Mensen zijn bang voor de dieren, en boeren zijn boos.

Al meerdere schapen zijn doodgebeten. Volgens de boeren hét bewijs dat de roofdieren niet thuishoren in ons land, en aanleiding om te pleiten voor het afschieten van de dieren. ,,Dit kan zo niet langer doorgaan", zei een getroffen boer eerder. ,,Ik durf niet meer in het donker naar mijn schapen."

Tientallen meldingen

Bij het meldpunt Wolven in Nederland komen dagelijks een tiental meldingen binnen. ,,Meestal melden mensen dat ze een wolf gezien hebben, soms sturen ze ook een foto", weet woordvoerder Leo Linnartz.

Op basis van de meldingen trekt Wolven in Nederland de conclusie dat er regelmatig wolven in Nederland zijn, die een paar weken blijven. ,,En als de ene weg gaat, is er meestal alweer een andere aangekomen.''



Een wolf die langer dan een half jaar in een bepaald gebied verblijft, beschouwt dat als zijn territorium.

Zwerver

Het Wageningse instituut blijft de DNA-monsters onderzoeken om meer inzicht te krijgen in het aantal wolven, hun geslacht en locaties. Veehouders kunnen zodoende rekening houden met de aanwezigheid van een wolf.