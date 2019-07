Zestien mannen onderzocht in oude moordzaak van Miet van Bommel (84)

In de zoektocht naar de man die de Bladelse kroegbazin Miet van Bommel in 1992 vermoordde, heeft de politie haar hoop gevestigd op dna. Begin vorig jaar werden zestien mannen benaderd door de recherche om wangslijm af te staan. Vrijwillig. Alle mannen werkten mee. Zestien keer was er geen match met het dna waarvan de politie vermoedt dat het van de moordenaar is.



Het (vermoedelijke) daderspoor werd aangetroffen op het nachthemd van de toen 84-jarige kasteleinsvrouw. Het dna-profiel was alleen niet compleet. Daardoor was het niet mogelijk om het in de dna-databank automatisch te vergelijken met dat van veroordeelde criminelen. Het kon alleen handmatig, één op één, met een ander dna-spoor worden vergeleken.