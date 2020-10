Zet je schrap: code geel met pittige buien en onweer

In de ochtend zijn er vooral landinwaarts zonnige perioden, met wat regen in het westen. Naarmate de dag vordert komen er in het hele land buien voor, met voornamelijk in de kustgebieden en Limburg kans op onweer en hagel.

Zware windstoten

Vooral in het zuidwestelijk kustgebied zijn er zware windstoten tot mogelijk 75 km/uur, waarvoor code geel geldt. In de avond zakt de wind iets en blijven ook de heftige windstoten uit. Het wordt maximaal 12 graden, maar door de sterke wind kan het frisser aanvoelen.

Morgenochtend is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de dag wordt het grijs en regenachtig. De temperatuur stijgt iets tot maximaal 16 graden.

Droger en kouder weer op komst

Voor wie even klaar is met het wisselvallige weer is er goed nieuws. Het ziet ernaar uit dat het volgende week overwegend droog wordt, met koudere nachten. Het onstuimige weer blijft tijdelijk achterwege, omdat ons land niet te maken heeft met depressies.



Het rustige weerbeeld kan volgens Weerplaza tot halverwege november aanhouden. Er is weinig wind, waardoor er meer kans is op nachtvorst, nevel en mist. Het zonnetje breekt dan overdag ook wat vaker door.