Zetten apenpokken streep door summer of love? ‘Ik kijk voor de seks goed of ik geen bultjes zie’

Hier staat hij dan, op de stoep voor café Lollipop in Tilburg: een van de tot nu toe 712 mensen in Nederland die het apenpokkenvirus opliep. Drie weken geleden ontdekte hij het. ,,Hoe het was? Echt heel leuk, haha. Nee, zonder gekheid: het viel best mee. Ik had vier of vijf bultjes. Mijn broncontact had er veel meer. Dat was nog niet zo toen ik hem ontmoette. Anders had ik het natuurlijk niet gedaan.”