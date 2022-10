Zeven arrestaties en 22 invallen na mega-onderzoek: ‘Meer dan honderd miljoen euro witgewassen’

In je blootje naar tentoon­stel­ling over blootfoto’s: ‘Het is een overwin­ning om te durven’

In je blootje naar naaktfoto's kijken. Het klinkt niet zo gek als mensen dat thuis doen. In een voormalige kerk in Voorburg keken naaktliefhebbers deze vrijdagavond met de billen bloot naar de tentoonstelling Naked The Hague. ,,Het is een gewoonte.’’

