Zeven continenten, vijftig landen, 40.000 kilometer: Tom wandelt in vijf jaar tijd wereld rond

Maanden later ruiken veel coronapa­tiën­ten nog steeds niks: 'Ik heb even een potje zitten janken hoor'

17 april Duizenden coronapatiënten zijn maandenlang hun reuk en smaak kwijt of ruiken alleen vieze geuren. Onderzoekers van over de hele wereld proberen te ontdekken of de reuk nog terugkeert. Bij patiënten groeit de frustratie. ,,Sommige mensen zitten er echt doorheen.’’