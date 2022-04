Zeven jaar cel voor Jacob (62) die zijn schoondochter wilde verkrachten en opknopen

gedumpt in bos In Limburg vermoorde man blijkt kersverse vader met financiële problemen: ‘Hij raakte ergens in verzeild’

De man die begin vorige maand dood werd gevonden in een bos in het Limburgse Kerkrade, was net vader geworden en had grote financiële problemen. Het gaat om de 38-jarige Abdelaziz El Aâmri, in eigen kring beter bekend als Aziz. De politie houdt er rekening mee dat het slachtoffer in een soort wanhoopsactie geprobeerd heeft wat bij te verdienen met criminele activiteiten. Iets wat hem mogelijk fataal is geworden.

