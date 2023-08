Zeven tieners opgepakt voor mishandeling 13-jarig meisje: beelden gingen rond op sociale media

Michel Bezuijen, de burgemeester van Zoetermeer, reageert geschrokken op het nieuws. ,,We hadden het altijd over jongens in jeugdgroepen. Nu is er een nieuw fenomeen met meisjes op jonge leeftijd. Dat heb ik nog niet eerder gezien in Zoetermeer. Het is een zorgelijke ontwikkeling. Met de jeugdaanpak moeten we nadenken hoe we die verschuiving van jongens naar meisjes aanpakken.”