Zeven vragen over de avondklok: waarom krijgen talkshowgasten wel een vrijbriefje?

Waarom gaat de avondklok ‘al’ vanaf 20.30 uur gelden?

In een aantal landen ligt het tijdstip later, maar het kabinet leek de avondklok aanvankelijk nog vroeger op de avond te willen laten ingaan. Het plan nu: van 20.30 tot 04.30 uur, geldend tot 9 februari. De hoop is dat mensen minder contacten aangaan. ,,Een latere begintijd sorteert minder effect’’, schrijft het kabinet in een toelichting. En ‘eerder op de avond’ zorgt voor extra drukte in openbaar vervoer en winkels. Bovendien kunnen door het gekozen tijdstip ‘kinderen en tieners blijven buitensporten’, hoopt het kabinet. De eindtijd van 04.30 uur is gekozen om de bevoorrading van winkels niet in de knel te brengen.