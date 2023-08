Zeventien kilo afval per ic-patiënt op één dag: van 108 plastic handschoentjes tot 8 matrasbeschermers

Je moet er bijna 40.000 euro voor neertellen en dan heb je.... een eilandje (waar je niks mee kan)

Je moet er bijna 40.000 euro voor neertellen, maar dan heb je ook wat. Of beter gezegd: eigenlijk heb je helemaal niks. Ja, je bent ‘eilandbezitter’, maar op dit eilandje in de Loosdrechtse Plassen is wonen, een boot aanmeren of een dagje vertoeven uit den boze. Waarom zou je daar zoveel geld voor neerleggen?