Zeventig boeren in Gelderland staan klaar om te worden uitgekocht

Zeventig boeren in Gelderland zijn bereid te stoppen met hun boerderij in ruil voor een zak geld van de Provincie Gelderland. Dat zegt Gelderse gedeputeerde Peter Drenth in reactie op het rapport van Johan Remkes, die wil dat er snel actie word ondernomen in het stikstofdossier.

Remkes wil dat honderden grotere boerderijen en bedrijven dichtbij kwetsbare natuur, de piekbelasters, snel stoppen met veel stikstof uitstoten. Veel van deze bedrijven zitten in Gelderland. Zij moeten verhuizen, stoppen of veranderen. En volgens Remkes moet de overheid daarbij niet schuwen deze ondernemers te dwingen.

Volgens gedeputeerde Peter Drenth is er in Gelderland echter geen aanleiding om over te gaan op gedwongen uitkoop van grote boerenbedrijven en andere piekbelasters.

Quote Die boeren zijn niet gek. Ze weten heus wel wat er speelt Peter Drenth

Hij wijst op maar liefst zeventig boeren met wie de provincie al dichtbij een akkoord is. Al die boeren zitten nabij beschermde natuurgebieden, anders komen ze niet voor de regeling in aanmerking. ,,Ik ga niet zeggen dat het allemaal piekbelasters zijn, maar er zitten grote bedrijven tussen. Die boeren zijn ook niet gek. Ze weten heus wel wat er speelt. In de Gelderse Vallei hebben we jarenlang gedaan alsof alles kon. Maar dat is niet zo. Er moet echt iets gebeuren.”

Tot nu toe vier handtekeningen gezet

Tot nu tot bereikte Gelderland met vier kalverhouders op de Veluwe een akkoord voor het opkopen, met vier andere is een akkoord nabij. Dankzij extra geld (257 miljoen) uit Den Haag kan Gelderland nu veel meer en ook andere boerenbedrijven dan kalverhouders opkopen. ,,We hebben al met zo'n honderd ondernemers gesprekken gevoerd. Bij zo'n zeventig ligt alles klaar om een deal te sluiten”, zegt Drenth.

Het zijn opvallend hoge getallen, zeker omdat landelijk het aantal boeren dat zich laat uitkopen zeer tegenvalt. In Gelderland geldt geen beroepsverbod bij een opkoopregeling en worden er in de regeling ook afspraken gemaakt over wat er met de stallen moet gebeuren. ,,Er melden zich veel meer bedrijven dan zich kunnen uitkopen.” Bekend is dat de komende tien jaar honderden boeren in Gelderland uit zichzelf willen stoppen.”

In een jaar tijd piekbelasters uitkopen? ‘Een extreme tour de force’

Om naar wens van Remkes tientallen Gelderse bedrijven in een jaar tijd laten stoppen -zoals Remkes wil- dat is niet makkelijk, zegt Drenth. ,,Dat is een extreme tour de force. ,,,Je moet het ook met respect doen. Dat vond ik ook het goede aan het rapport van Remkes. Hij heeft oog voor de emoties van de boer. Ik proef hier in de politiek en bij veel sectoren in Gelderland dat men echt aan gang wil met het verbeteren van natuur en terugdringen van de uitstoot van stikstof. Boeren vragen me: wat moet ik doen om klaar te zijn voor de toekomst? Daar moet een duidelijk antwoord van het kabinet voor komen.”

Gedwongen opkoop in Gelderland lijkt hoe dan ook ver weg. ,,We hebben in Gelderland dan ook nog eens heel veel boeren. Het is niet per se bedrijf A dat moet stoppen. Als bedrijf B daar zelf voor kiest, is het vaak ook goed. Daarnaast: als je het al gedwongen wil doen, dan kom je in juridische processen die heel lang duren. Dat is nu net wat we volgens mij niet willen met elkaar.”

