Zie de winter als een vrouw die je aanbidt: vertel haar vooral níet hoe bijzonder ze is

Dit moet bijna wel het laatste stukje over de winter van 2021 zijn, vind ik. Anders maken we ’m weer te bijzonder. Ik weet dat in vele huiskamers de schaatskoorts heerst, niet weinig aangewakkerd door de media. En ik gun het iedereen, de ijzers onder, het zwarte ijs, de blossen op de wangen, tintelende tenen.

Maar het mooiste van een strenge winter is juist de gewoonheid ervan. Dat je dus naar buiten moet met je vuilnis en over een portie krakende sneeuw loopt, die daar al een paar weken ligt. Gewoon, de sneeuw die er is. Omdat het winter is. Dat verderop een paar kinderen de harde sneeuw van auto’s schrapen voor ijsballen, dat de buurman na tien vruchteloze pogingen en veel getuur en gemorrel onder de motorkap zijn wagen toch niet aan de praat krijgt en de ANWB moet bellen, dat je zwaait naar de oude buurvrouw op twee hoog, die achter haar raam naar dit alles kijkt. Dat je lekkere spierpijn hebt van het sleetje trekken en je handen nog eens nonchalant tegen elkaar slaat, een beetje wrijft. ‘Brr, koud weer.’

Dat alles dus wat we al jaren niet meer gewend zijn, maar nu we het hebben vooral niet moeten blijven ophemelen en becommentariëren. Vooral niet. Want ik heb angst dat-ie dan misschien niet blijft. Andersom geredeneerd: als we nou heel voorzichtig doen alsof we helemaal niet opkijken van dit heerlijke fenomeen, dan blijft-ie misschien nog wel een tijdje.

Zie de winter als een vrouw, die je aanbidt en wilt houden. Het laatste wat je dan moet doen is haar de hele dag vertellen hoe bijzonder ze is. Want a. dat weet die vrouw zelf ook wel, maar b. dat gaat haar heel snel vervelen, en c. dat maakt jou als haar partner ongelijkwaardig. Dan is ze zo weg, hoor.

Nonchalance, daar draait het om. Hé, het vriest 12 graden ’s nachts, misschien kunnen we morgen of overmorgen schaatsen. Eens kijken waar ik die dingen ook weer heb. De ijzertjes voor de kleintjes, waar hebben we die in hemelsnaam in 2010 ook weer opgeborgen?

En dan uiteindelijk vooral zachtjes koesteren dat het al een paar dagen bijna niet meer gaat over waar het al een jaar over gaat, sinds de mislukte winter van 2020.

