Ziek is ziek: iedere baas heeft het daar gewoon mee te doen

Melkveehou­ders keren overleg landbouwak­koord de rug toe

Het rommelt binnen de onderhandelingen voor het landbouwakkoord dat minister Piet Adema graag wil presenteren. Melkveehouders van de Dutch Dairymen Board (DDB) zijn per direct uit het overleg gestapt. Volgens DDB is de overheid er niet in geslaagd om het vertrouwen bij haar leden te herstellen.