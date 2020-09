Zieke Dolf (45) leeft in volledige isolatie om corona en zoekt speelkameraadje voor zoon Oscar (4): ‘Wij zitten al sinds maart thuis’

Sinds de corona-uitbraak leeft de familie Schellekens uit Elst in een isolement. Zoon Oscar blijft thuis van school, er worden geen verjaardagen bezocht of gegeven, een winkelbezoek is uit den boze en de zomer werd in eigen tuin gevierd. Vader Dolf (45) heeft het Marfansyndroom, een erfelijke bindweefselaandoening. Een besmetting met het coronavirus kan voor hem al snel fataal zijn.

Volledig scherm Dolf, Oscar en Kitty in hun achtertuin. © Erik van 't Hullenaar

De familie Schellekens is op zoek naar een familie die ook in isolatie leeft. Opdat hun zoon Oscar (4) na een half jaar weer in contact komt met leeftijdsgenoten.



Het zou zijn eerste jaar op de basisschool zijn. Oscar werd in de zomer vier, maar is niet begonnen op de school in Elst waar hij stond ingeschreven. Het risico dat corona via de school bij vader Dolf uitkomt, is te groot. ,,In maart hebben we hem direct van de peuterspeelzaal afgehaald, nog voor de landelijke paniek uitbrak”, zegt Dolf. Als oud-journalist volgt hij het nieuws op de voet. Hij kreeg al snel door dat dit nieuwe virus voor hem een groot gevaar zou kunnen zijn.

Het is tijd voor een leeftijdsgenootje waar Oscar mee kan spelen

Sindsdien blijft het hele gezin thuis. Vrouw Kitty kan haar werk vanuit huis doen, Dolf is arbeidsongeschikt en zorgt op haar werkdagen voor zoon Oscar. Daar is niet altijd genoeg energie voor. ,,Met hem stoeien kan ik maar beperkt. Ik speel wel met hem, maar ben ook snel vermoeid. Hij brengt meer tijd op zijn tablet door dan wij als ouders eigenlijk willen. Daar kunnen we onszelf heel hard op afrekenen, maar soms is het even niet anders.”



Dolf lacht: ,,Voordeel is dat hij daardoor inmiddels bijna net zo goed Engels spreekt als Nederlands. Maar al met al is het dus wel echt tijd voor een leeftijdsgenoot waar hij gewoon mee kan spelen.”

Quote Ik heb ongelofe­lijk hard geprobeerd om weer aan het werk te komen, maar het ging niet. Dolf Schellekens

Verdrietig, want nooit meer kunnen werken

Het Marfansyndroom dat vader Dolf onder de leden heeft zorgde al voor tal van operaties in zijn leven, vanaf zijn zevende levensjaar. Het syndroom geeft onder andere afwijkingen in het skelet, wat bij Dolf zorgde voor minder dan vijftig procent longinhoud. Het bloedvat van de aorta verwijdt zich in zijn lichaam, waardoor stukjes daarvan stap voor stap vervangen moeten worden.



De vele operaties en de zware medicijnen hebben er voor gezorgd dat Schellekens sinds een jaar geheel arbeidsongeschikt is verklaard. ,,Dat was goed nieuws, omdat mij een zware beroepsprocedure bespaard bleef, maar ik ben nog nooit zo verdrietig geweest. Ik heb ongelofelijk hard geprobeerd om weer aan het werk te komen, maar het ging niet. Ik ben wel dankbaar voor de twintig jaar waarin ik wel heb kunnen werken. Dat is niet iedereen met Marfan gegeven.”



De corona-crisis heeft op het gezin grote impact. Er zijn Marfan-patiënten waar corona niet gevaarlijk voor is. Voor Dolf wel. Omdat zijn longen niet volledig zijn ontwikkeld, en omdat de aderen rond zijn hart zijn vervangen.

Quote Ik voelde mij als chronisch zieke echt in de steek gelaten, omdat groepsimmu­ni­teit betekent dat niet alleen de chronisch zieke, maar ook zijn gezin in isolatie moet tot er een vaccin is Dolf Schellekens

Woest na de persconferentie

De kwetsbare gezondheid van Dolf voelt in deze tijd nog kwetsbaarder. Nieuws over corona raakt het gezin dus extra hard. ,,Ik ben boos en teleurgesteld hoe de Nederlandse overheid met corona omgaat. Ik weet nog dat Rutte in zijn eerste persconferenties zei dat we als land groepsimmuniteit moeten opbouwen. Tjonge, wat was ik toen woest en verdrietig. Ik voelde mij als chronisch zieke echt in de steek gelaten, omdat groepsimmuniteit betekent dat niet alleen de chronisch zieke, maar ook zijn gezin in isolatie moet tot er een vaccin is.”



Schellekens kijkt naar zijn favoriete land Schotland, en naar Duitsland, waar het volgens hem allemaal een stuk beter gaat. ,,De communicatie is helder, het testbeleid is op orde. Daarom gaat het daar zo goed. Als we daar zouden wonen, zouden de risico’s voor ons waarschijnlijk zo aanvaardbaar zijn dat Oscar wel naar school zou kunnen.”

Quote Wat is er nu erger, één jaar heel voorzich­tig moeten zijn of Oscar zonder vader? Kitty Schellekens, Moeder van Oscar en vrouw van Dolf

De ziekte van Dolf vreet zijn energie op. De energie die er nog wel is, gaat volledig naar zijn zoon. Daar is alle tijd voor. ,,We zien dat hij gelukkig is. Hij speelde op de peuterspeelzaal altijd alleen, dus hij mist nu helemaal geen vriendjes. We beseffen ons ook dat we als gezin in luxe leven. We hebben een fijn huis, een goed inkomen, een mooie tuin. Daar zijn we dankbaar voor. Maar we denken als ouders dat het wel belangrijk is dat onze zoon met leeftijdsgenoten speelt. Als volwassene kun je een kind niet geven wat een kind aan een kind kan geven. Daarom zoeken we een kindje dat ook in isolatie leeft, als speelkameraadje voor Oscar.”



Er zouden toch zo'n tienduizend gezinnen moeten zijn die zo leven, denkt Schellekens. Sommige van hen nemen meer risico. Schellekens wil ook wel eens de touwtjes laten vieren. Iets losser worden. Zijn vrouw houdt hem bij de les. ,,Wat is er nu erger, één jaar heel voorzichtig moeten zijn of Oscar zonder vader?’



,,Dan moet ik haar gelijk geven. Het risico is te groot.”