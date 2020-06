Ziekenhuis geschokt: nepverpleger aangehouden na behandelen patiënten tijdens coronadrukte

Bestuurder (19) die met auto terras opreed en zes mensen verwondde is vannacht aangehou­den

11:23 Een 19-jarige man uit Ottersum is gisteravond laat aangehouden in het onderzoek naar het incident met een auto die het terras opreed in Gennep. Vijf personen raakten daarbij (licht)gewond en de eigenaresse van het café is overgebracht naar het ziekenhuis voor medische behandeling, mogelijk aan beenbreuken. De precieze toedracht van het incident is nog niet duidelijk.