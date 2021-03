Ziekenhuizen: Afgesproken aantal ic-bedden lijkt onhaalbaar

Het plan om in geval van crisis op te schalen naar 1700 intensive care-bedden lijkt onhaalbaar. Terwijl de derde golf oprukt, vrezen ic-artsen niet genoeg handen aan het bed te kunnen krijgen. ,,Het personeel is uitgeput.”

,,We gaan niet aan het aantal bedden van maart vorig jaar komen, dat kan ik wel voorspellen. Op elke ic is de personeelsinzet gedaald”, zegt Harald Faber, hoofd van de ic in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Zijn collega bij het UMC Groningen, Peter van der Voort, laat weten dat het hem zou ‘verbazen’ als Nederland tot 1700 bedden komt. Vorig voorjaar had het UMCG 112 ic-bedden voor coronapatiënten beschikbaar. Nu zijn dat er 63.

In een interview met deze site zei minister Hugo de Jonge zaterdag dat de ziekenhuizen indien nodig opschalen naar 1700 ic-bedden, ongeveer het niveau van de voorjaarspiek van vorig jaar. Daar is afgelopen zomer door de sector ook een plan voor opgesteld. Maar Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Intensive Care (NVIC), bevestigt dat dat moeilijk wordt. ,,Op veel ic's bestaan zorgen over de capaciteit, dat klopt. En als alle 75 ic's in Nederland twee, vijf of tien bedden minder kunnen leveren dan afgesproken, heb je een probleem.”

Een exact aantal bedden, durft Gommers niet te noemen. De NVIC gaat deze week inventariseren hoeveel alle ic's kunnen leveren. ,,Het personeel op de ic is uitgeput. De rek is eruit, net als bij de rest van de Nederlanders. Als je ze nu vraagt of het lukt om weer zover op te schalen, zullen ze antwoorden dat dat niet gaat. Toch zullen we het nog één keer moeten doen, we zetten de schouders eronder. Daar hebben we alle hulp bij nodig. Afschalen van de reguliere zorg is onvermijdelijk, dat is nu alweer begonnen.”

Volledig scherm Diederik Gommers. © ANP