Ziekenhuizen Almelo en Hengelo nemen tijdelijk alleen nog coronapatiënten op

De ziekenhuisgroep komt met ‘een tijdelijke, algehele opnamestop’ voor mensen met andere aandoeningen, vanwege ‘de snelle toestroom’ van coronapatiënten. De poliklinische zorg, spoedzorg en oncologische zorg gaan door, laat de ziekenhuisgroep weten.



,,We hebben even geen bedden om mensen op te nemen. De spoedeisende hulp is gewoon geopend, maar als ambulancepersoneel verwacht dat een patiënt opgenomen moet worden, vragen we ze om door te rijden naar Enschede of Winterswijk”, legt een woordvoerster van ZGT uit.



ZGT had eerder al maatregelen genomen om genoeg mensen beschikbaar te hebben voor de behandeling van coronapatiënten, maar dat blijkt ‘niet voldoende om de druk op de kliniek op te vangen’. De ZGT-ziekenhuizen behandelen momenteel ongeveer 40 coronapatiënten, van wie vier op de intensive care liggen.