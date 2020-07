Ziekenhuizen gered dankzij coronaregeling van ‘enkele miljarden’ met zorgverzekeraars

Eigenlijk had de regeling er al op 1 juni moeten liggen, maar de partijen kwamen er eerder niet uit. Ook vandaag nog is er nog lang over de deal vergaderd. Heet hangijzer in de onderhandelingen was dat de zorgverzekeraars hebben toegezegd dat ziekenhuizen binnen de gemaakte afspraken ‘geen negatief resultaat’ kunnen boeken. Dit betekent dat er dit jaar de garantie is dat ziekenhuizen géén rode cijfers kunnen schrijven.



Toch is er volgens ziekenhuisbestuurder Mirjam van Velthuizen van het UMC Utrecht, die ook spreekt namens het bestuur van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) niet alleen reden tot juichen. ,,We hebben met elkaar voor een zeer complexe situatie een oplossing gevonden die recht doet aan de inzet van ziekenhuizen in deze crisis én zorgvuldig omgaat met de premiegelden die elke Nederlander betaalt. Dit resultaat betekent echter niet dat de umc’s nu geen financiële zorgen meer hebben. Integendeel.’’



Probleem is volgens haar dat klinisch en labonderzoek tijdens de coronacrisis ‘nagenoeg stil lagen’. ,,Met hoge kosten als gevolg.’’ Hierover gaan de academische ziekenhuizen in gesprek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).