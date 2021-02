Ziekenhuizen: GGD’s verspillen vaccins, dit moet stoppen

Coronavirus LIVE | Shell lijdt recordver­lies van 21,7 miljard dollar door corona, Britse zorg onder ‘grote druk’

8:23 Olie- en gasconcern Shell heeft afgelopen jaar zijn grootste verlies ooit in de boeken gezet als gevolg van de coronacrisis. Flinke afschrijvingen tijdens de eerste lockdown zorgden eerder al voor het grootste kwartaalverlies in de geschiedenis van het bedrijf. En dat heeft Shell niet meer goed kunnen maken. In het vierde kwartaal werden opnieuw rode cijfers geschreven. Onder de streep kwam Shell uiteindelijk 21,7 miljard dollar tekort.Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.