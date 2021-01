Ziekenhuizen reageren boos: ‘Lage aantal vaccinaties niet door onderrapportage’

Dat de lage vaccinatiecijfers te wijten zijn aan onderrapportage van de ziekenhuizen, zoals het ministerie beweert, is volgens de ziekenhuizen apert onjuist. ,,Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft namens de ziekenhuizen vanaf 6 januari dagelijks de vaccinatiecijfers gerapporteerd”, meldt de organisatie in een reactie aan deze krant.

Rekenmethode

,,Aangezien de ziekenhuizen ook de huisartsen vaccineren, heeft het LNAZ ook de vaccinatiecijfers van de huisartsen gerapporteerd", aldus de organisatie. ,,Beide getallen zijn telkens gemeld aan VWS en gepubliceerd op de website van het LNAZ, het VWS-dashboard en in de media.” Op de coronawebsite van de overheid werd zondag de volgende tekst geplaatst: ‘De vaccinatiecijfers die tot en met 30 januari 2021 op dit dashboard zijn gepubliceerd, bleken in de praktijk vaak niet compleet. Ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg meldden het aantal prikken vaak pas later, waardoor er sprake was van onderraportage. Om toch tot een zo goed mogelijke schatting te komen van het aantal gezette prikken, wordt dit vanaf 31 januari 2021 tijdelijk ondervangen door een rekenkundige aanname.’ De vaccinatiecijfers komen van drie plekken: de GGD’en, de ziekenhuizen en de langdurige zorg. De GGD’en rapporteren dagelijks hoeveel mensen ze hebben gevaccineerd, maar de ziekenhuizen en de instellingen voor langdurige zorg lopen volgens VWS achter met hun meldingen.

De Jonge onder vuur

Minister De Jonge ligt onder vuur over de tegenvallende vaccinatiepercentages in ons land ten opzichte van andere EU-landen. Hij beloofde vorige week dat er de komende weken meer geprikt zal worden, waardoor we ‘ons been bijtrekken’. Dit betekent wel dat Nederland minimale voorraden krijgt. Volgens een recent verschenen overzicht van nieuwssite Politico is de koploper op vaccinatiegebied in de EU momenteel Denemarken. Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Bulgarije zijn volgens die lijst de hekkensluiters.