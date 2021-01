Ziekenhuizen stappen woest naar de rechter omdat extra ic-bedden niet worden vergoed door minister

Het gaat onder meer om Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, Rivierenland in Tiel en Rijnstate in Arnhem. Die hebben hebben op verzoek van de minister het aantal bedden op de intensive cares uitgebreid, maar krijgen daar dus geen dekkende vergoeding voor. Voor Ziekenhuis Gelderse Vallei betekent het een verliespost van 3,5 miljoen euro.

Het ziekenhuis noemt het ‘zuur’ dat de minister aan de ene kant de ziekenhuizen vraagt de ic's maximaal uit te breiden maar vervolgens niet bereid is daar een vergoeding tegenover te stellen. ,,Dat zit ons absoluut dwars’’, stelt bestuurder Arjen Hakbijl. ,,Ons is gevraagd ons maximaal in te spannen het aantal bedden uit te breiden en alle bedden te beleggen. En we vragen verpleegkundigen om soms wel twaalf uur per dag te werken. Dan is het wrang dat we de vergoeding niet krijgen waar we recht op hebben.’’