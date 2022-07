Ziekenhuizen wapenen zich tegen coronagolf in najaar: ‘Gouden ei nog niet gevonden’

Politie beschouwt blokkade-ac­ties als calamiteit en niet als terreur, jacht op daders in volle gang

De politie in Oost-Nederland beschouwt de blokkade-acties op snelwegen niet als terreur. Dat beladen begrip nemen steeds meer criticasters van de acties in de mond. Wel zet de politie een team in dat bij grote evenementen en voetbalwedstrijden actief is.

28 juli