Ziekenhuizen worstelen met corona-ontkenners

Uit een rondgang van deze krant blijkt dat zeker vijftien Nederlandse ziekenhuizen worden geconfronteerd met corona-ontkenners. Unithoofd van de intensive care van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) Tanja Hak: ,,Van naasten die met ernstige coronaverschijnselen in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, krijgen wij soms te horen: ‘Zeg maar wat hij echt heeft, want corona bestaat niet’.’’



Volgens haar houden corona-ontkenners bijna altijd voet bij stuk, hoe levensbedreigend de situatie soms ook is. ,,Zelfs als je mensen omkeert op hun buik voor de beademing, blijven zij corona ontkennen’’, aldus Hak.



Hard gelag

Ook in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk zijn er ‘boze patiënten die het onze collega’s niet makkelijk maken door te weigeren om onze aanwijzingen op te volgen’. Woordvoerder Sandra de Jong: ,,Dit is voor de collega’s die het afgelopen coronajaar zoveel ellende voorbij hebben zien komen een hard gelag.’’

In andere ziekenhuizen komt het ontkennen van het virus sporadisch voor, zoals in het Amsterdamse OLVG. ,,Ik heb één keer meegemaakt dat een patiënt aangaf dat hij geen Covid had, maar meer last heeft van alle stof door een verbouwing’’, vertelt een intensivist. ,,Uiteindelijk geloofde hij ons wel een beetje.’’

Verreweg de meeste coronapatiënten die worden opgenomen zijn niet, of onvolledig, gevaccineerd. Verschillende ziekenhuizen, waaronder het Amsterdam UMC, hebben te maken met patiënten die geen coronatest willen laten afnemen. De behandelend arts moet dan op een andere wijze aantonen dat er sprake is van Covid. ,,Naast dat het logistiek meer vergt, leidt dit ook tot de nodige frustratie. Uiteraard nemen wij zonder toestemming van patiënten dergelijke testen niet af, hoe lastig ook’’, aldus AMC-woordvoerder Daniela Cohen.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) herkent het beeld dat er ‘zeer ongemakkelijke situaties ontstaan tussen ‘niet gevaccineerden en medische professionals’. ,,Dat kan tot moeilijke situaties leiden’’, aldus NVZ-woordvoerder Wouter van der Horst. ,,Dat neemt niet weg dat iedereen die zorg nodig heeft ongeacht gedrag of de keus om niet gevaccineerd te zijn, gewoon kan rekenen op hulp.’’

Volgens unithoofd van de intensive care van Ziekenhuisgroep Twente Tanja Hak wordt de situatie met patiënten in het ziekenhuis die niet geloven in corona ‘steeds schrijnender’. ,,In de eerste en tweede golf waren er ook wel corona-ontkenners, maar de situatie is nu wranger.’’ Lees het complete interview onder de foto.

Volledig scherm Tanja Hak, unithoofd van de intensive care van Ziekenhuisgroep Twente. © Lars Smook