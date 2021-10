Ziet Nederland er in 2050 zo uit? ‘Geen sciencefiction, maar innovatie’

De grote klimaatconferentie begint maandag in Glasgow. Twee weken lang gaan we veel horen over koolstofbudgetten en emissierechten. Dit artikel gaat daar niet over. Vandaag willen we je uitleggen hoe het klimaatprobleem eigenlijk is begonnen en waar we staan. Daarnaast stellen we je een aantal mensen voor die aan een oplossing werken.