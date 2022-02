Zij ruiken en proeven al maanden niets door corona: ‘Ik was liever een paar weken doodziek geweest’

Geen explosie­ven aangetrof­fen in stilgezet­te trein: ‘Blij dat het met een sisser is afgelopen’

Een Arriva-trein is dinsdagmiddag rond 16.00 uur in het Brabantse Holthees stilgezet omdat er een explosief in een van de treinstellen aanwezig zou zijn. Vanaf het perron in Nijmegen zou iemand gezien hebben dat een passagier die in de trein stapte een explosief bij zich had, mogelijk een handgranaat. Een grote politieinzet en urenlange zoekactie in de trein leverde geen explosief op. ,,Blij dat het met een sisser is afgelopen”, concludeerde een woordvoerder van de veiligheidsregio.

2 februari