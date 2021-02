Zij verkneukelden zich al over opheffing avondklok: ‘Bij kritiek word je al snel als ‘wappie’ weggezet’

,,Yes!‘’ Dat was het eerste wat Merel Siere (projectmanager/eigenaar bootcampclub We Are Fit) dacht toen het er vanochtend, na uitspraak van de Haagse rechter, even op leek dat de avondklok verleden tijd was. ,,Ik was echt opgelucht. Niet alleen omdat het leven in de avonduren dan iets makkelijker zou worden, maar ook omdat het recht eindelijk leek te zegevieren. Ik vond deze maatregel vanaf het begin te ver gaan.’'