Zij werkten aan de beruchte graffititekening van Steven Berghuis: ‘Dat wordt gratis tripje Auschwitz’

Indringer woonhuis kamerlid Van Haga was 62-jarige man met ‘onbegrepen gedrag’

De man die vorige week donderdag de woning van Tweede Kamerlid Wybren van Haga in Haarlem binnendrong, was een 62-jarige plaatsgenoot. Hij is door de politie vanwege ‘onbegrepen gedrag’ overgedragen aan een zorginstelling.

13:44