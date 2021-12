Zij won de tocht in 1986, hij wilde nooit schaatsen, toch haalden ze in 1997 samen de finish

Half zeven ’s ochtends. Honderden amateurschaatsers staan in het Frisian Expo Centre in Leeuwarden te wachten op wat komen gaat. Als vee in een wagen op een weiland, wachtend tot de klep naar beneden gaat. Of als gladiatoren klaar voor een gevecht. Het is maar net wie je in de ogen kijkt. De een kijkt zenuwachtig, de ander verwachtingsvol, hier en daar is ook een overdreven zelfverzekerde blik te bespeuren. Buiten is het nog pikkedonker, en het waait.