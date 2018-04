Zijn alle onveilige betonvloeren nu in beeld? Niemand die het weet

Op de ravage bij Eindhoven Airport volgde het besef dat de foute constructie die het ongeluk veroorzaakte in veel meer gebouwen voorkomt. Dus moest er gespeurd gaan worden, door het hele land. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelde een stappenplan op voor de gemeenten. Die moesten er vervolgens op toezien dat alle gebouwen die de fout mogelijk bevatten in beeld komen en onderzocht werden.



Of dat ook gebeurd is? Niemand die het weet. Er is geen centrale lijst waarin de onveilige gebouwen op een rijtje staan. In Nederland zijn eigenaren zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun gebouwen, en de gemeente houdt daar toezicht op. De Rijksoverheid heeft hier geen rol in, meldt een woordvoerder. Er is geen verplichting om onveilige gebouwen ergens te melden.



Dat wringt wel een beetje. Stel nou dat een ambtenaar in Ten Boer of Hoensbroek even zit te slapen, en per ongeluk een gebouw vergeet? Wat als er nog een complex instort, omdat de eigenaar verzuimd heeft te controleren of in te grijpen? En hebben gebruikers niet het recht om te weten of het gebouw waarin ze werken, parkeren of naar school gaan honderd procent veilig is?