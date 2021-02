Zit die spuit er al in en is uw dagelijks leven veranderd? Laat het ons weten!

Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 323. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Ik was altijd al een beetje een huismus, maar nu met de lockdown is het natuurlijk nog erger. Mijn vrouw sprak laatst de verwachting uit dat ik veertig jaar na de opheffing van de avondklok ons huis uit zou komen om te checken of-ie al voorbij was. ,,Net als die Japanners die zoveel jaar na de Tweede Wereldoorlog uit de oerwouden van Thailand en Indonesië te voorschijn kwamen.’’ Haha. Terwijl ik elke avond een paar kilometer loop langs het kanaal. Wel steeds hetzelfde stukje, geef ik toe.

De avondklok in de lockdown verandert voor mij dus niet zoveel. Het is een extra slot op de deur. Ook collega’s en vrienden die ik spreek hebben er niet zo’n enorme moeite mee. Dat wil zeggen: binnen de omstandigheden. Het verschil tussen een lockdown met of zonder avondklok is natuurlijk heel wat anders dan een leven zonder lockdown. Maar voordat we daar zijn...

Je zag zelfs in de persconferentie van Rutte en De Jonge, afgelopen dinsdag, dat ze geen spijkerharde toezeggingen meer willen en durven doen over het enige onderwerp dat voor de terugkeer naar het normale leven echt van belang is: de vaccinaties. Ik durf niet meer te kijken naar die statistieken waarbij we steeds net onder, dan weer net boven Bulgarije zweven als de slechtst vaccinerende natie in het westen. Gênant is het.

Maar goed, moed houden, rustig blijven, vooruit kijken. De 85-jarigen die zich zelfstandig of met enige hulp naar de centrale vaccinatieplekken kunnen begeven, zijn nu aan de beurt. Daarvoor zijn natuurlijk ook al enkele categorieën met uitverkorenen ingeënt; verpleegkundigen, artsen, zorgbegeleiders, eerstelijnshulpverleners.

Dus ik dacht, het is een gok, maar misschien zijn er onder u die tot een van die categorieën behoren en de eerste spuit al gehad hebben. De tweede misschien zelfs al. Kunt u vertellen wat dat met u gedaan heeft. Hoe voelde het? Is uw dagelijks leven veranderd sindsdien, leeft u minder angstig of voorzichtig? Of was u dat gevoel van opluchting toch snel weer kwijt, omdat we met zijn allen nog steeds in die lockdown zitten? Hoe zijn de reacties uit uw omgeving; wordt u toegejuicht of juist benijd? Ik zou het allemaal graag weten, uw medelezers zouden het graag weten. Dan hebben we misschien iets om ons op te verheugen.