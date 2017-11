Zo bespaar je geld op benzine: ga vooral niet tanken op maandagochtend

De 'Wielrijdersbond' vergeleek de prijzen van zo'n 4000 tankstations in Nederland. Daaruit blijkt dat onbemande tankstations als Fieten Olie, Tinq, Tango en Firezone het goedkoopste zijn. Daar betaal je zo'n 1,48 euro voor een liter Euro95 en 1,17 euro voor diesel. Tankstations langs de snelweg zijn het duurst: zo'n 15 cent per liter meer dan bovenstaande prijsvechters.

Tanken in België

De prijzen liggen voor Euro95 een stuk lager over de grens. Zo betaal je in Zelzate (België) voor een liter euro95 zo'n 1,31 euro (Gabriëls). Voor een liter diesel moet je overigens niet meer bij de zuiderburen zijn. Vanwege milieuoverwegingen is de accijns op diesel daar flink verhoogd en ligt de prijs iets hoger dan in Nederland. Diesel is aan de andere kant weer iets goedkoper in Duitsland.

Tank niet op maandag

Het maakt volgens de ANWB ook uit wanneer je tankt. ,,Veel ketens hebben dagen waarop ze extra korting geven. Maandag is de slechtste tankdag. Dan krijg je nergens korting. Het best kun je tanken op een zaterdag. Dan krijg je gemiddeld de meeste korting en op de meeste plekken." Daarnaast experimenteren steeds meer pomphouders met flexibele prijzen: 's ochtends tank je duurder dan in de middag of avond.

Utrecht duurste, Groningen goedkoopste