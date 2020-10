Zó gedenk ik mijn dierbaren: ‘Ik heb liedjes leren spelen op de mondharmonica van opa’

Volledig scherm Judith Tonkes. © Jacolijn Groesbeek

Judith Tonkes (50), woont in Dordrecht

Is er in uw omgeving onlangs iemand overleden die voor u belangrijk was?

,,Ja, mijn vader is in juli 2019 overleden.’’



Wat heeft hij u nagelaten?

,,Zijn optimisme en zijn technisch inzicht. Ik heb altijd een stemmetje in mijn hoofd dat zegt dat alles wel goed komt. Dat heb ik echt van mijn vader. Verder heeft hij mij geleerd hoe je moet klussen. Waar zit het probleem? Je moet eerst rustig kijken voor je de oplossing kunt vinden.’’



Hoe zou u de waarde die hij voor u heeft omschrijven?

,,Laatst vroeg iemand wat voor rol mijn vader in mijn leven heeft gespeeld. Daar had ik niet eerder over nagedacht. Maar nu weet ik het: hij heeft mijn basis gevormd.’’

Volledig scherm John Knetsch. © Morvenna Goudkade

John Knetsch (34), woont in Leimuiden

Is er iemand in uw directe omgeving overleden aan wie u nog vaak denkt?

,,Mijn opa, op 17 september overleed hij. Ik had een hechte band met hem en zat aan zijn bed toen hij stierf.’’



Wat is het belangrijkste dat hij u heeft nagelaten?

,,De manier waarop hij in het leven stond. Zijn motto: van delen wordt niemand arm. En zijn mondharmonica; hij speelde daar liedjes op. Ik heb het inmiddels een beetje geprobeerd en het gaat me best goed af, nu is het ook mijn instrument.’’



Wat betekent dit voor u?

,,Mijn opa was echt een voorbeeld voor mij. Het is fijn om zijn levensmotto en zijn instrument te delen. Als eerbetoon hebben we met elkaar zijn kist gemaakt.’’

Volledig scherm Ad van den Hoogen. © Till Behne

Ad van den Hoogen (69), woont in Nootdorp

Is er onlangs iemand overleden die belangrijk voor u was?

,,In maart 2019 werd vastgesteld dat mijn oudere broer Wim ALS had; deze ongeneselijke ziekte bleek al langer geleden te zijn ingezet. Op 5 augustus 2020 is hij zelf ‘de weg naar het onbekende’ ingeslagen, 71 jaar.’’



Wat is het belangrijkste dat hij u heeft nagelaten?

,,De herinnering aan hoe hij zijn levenslange gezondheidsproblemen overwon. Mijn broer bleef altijd een hardwerkende zelfstandig ondernemer. Een aimabel, liefhebbend persoon met een opgewekt karakter. Zijn droge humor is legendarisch; bij het afscheid hebben velen die gememoreerd. Zijn sterke persoonlijkheid heeft hem in staat gesteld een van de moeilijkste, meest krachtige beslissingen in het leven te nemen.’’



Welke waarde heeft de herinnering aan hem voor u?

,,Het doorzettingsvermogen van mijn broer en zijn wil om alles tot in detail voor zijn nabestaanden te regelen hebben wij samen vorm kunnen geven. Dit proces zal voor mij een voorbeeld zijn om te volgen.’’

Volledig scherm Uitvaartspecial RD © Frederique Rijneveen

Manon Kuiters (28), woont in Hoek van Holland

Is er in uw omgeving iemand overleden die waardevol voor u was?

,,Mijn oma. Ze is een paar jaar geleden op 84-jarige leeftijd overleden.’’



Wat is het belangrijkste dat zij u heeft nagelaten?

,,Op mijn achttiende verjaardag heb ik van mijn ouders en grootouders een gouden ring met een diamantje gekregen. Ook heb ik toen ik klein was een ketting van haar cadeau gehad. En in mijn oren hangen hangertjes die eerst van haar waren. Al deze sieraden draag ik elke dag.’’



Wat betekent het dragen van die sieraden voor u?

,,Dat ik niet verdrietig ben dat ze er niet meer is. Voor mijn gevoel is ze er nog, maar dan op een andere manier. Anders: ik draag haar met deze sieraden naar mijn idee fysiek bij me.’’

Volledig scherm Uitvaartspecial UN © Annelieke Aardoom

Bert van Elven (64), woont in Utrecht

Is er onlangs iemand overleden van wie u hield?

,,Afgelopen maart heeft mijn oudste dochter Emmeke - ze was 31 - zelf de keuze gemaakt om uit het leven te stappen.’’



Wat is het belangrijkste dat zij u heeft nagelaten?

,,Ze heeft práchtige tekeningen achtergelaten. Ze kon enorm goed tekenen. In alles was ze heel begaafd. Daarnaast koester ik heel goede herinneringen aan haar.’’



Wat betekenen die op dit moment voor u?

,,Ik blijf me haar eeuwig herinneren met haar zachte karakter, haar humor en haar goedheid. Ik heb het idee dat ze altijd bij mij is. Als ik haar tekeningen zie, zie ik haar voor me, bezig met haar kleine fijne handen. Zo minuscuul zijn ze uitgevoerd. Prachtig om te zien. Ze is nooit uit mijn gedachten.’’

