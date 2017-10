Zo giftig is een peuk écht: schaamlijst voor sjoemelsigaret

Het Rijksinstituut gaat de 100 populairste merken die in Nederland te koop zijn, onderwerpen aan de ‘Canadese meetmethode’ die aangeeft dat rokers veel meer schadelijke stoffen binnenkrijgen, dan wettelijk is toegestaan.



Het RIVM deed al onderzoek bij elf sigarettenmerken. In alle gevallen bleek dat de hoeveelheid teer en nicotine die een roken binnenkrijgt, drie tot zes keer hoger is dan de gangbare meetmethode aangeeft. Alle sigaretten komen daarmee boven de wettelijke toegestane hoeveelheden uit. Met name ‘light-sigaretten’ blijken vele malen schadelijker te zijn, dan op de pakjes staat.