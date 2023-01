Zo ging het er vannacht aan toe in de meldkamer: ‘Zit die wond ín zijn slagader? Is hij op z'n hoofd gevallen?’

Oud en nieuw LIVE | Tientallen arresta­ties in grote steden, ‘horrorn­acht’ in oogzieken­huis met 17 slachtof­fers

Na twee jaarwisselingen met een vuurwerkverbod is Nederland 2023 knallend begonnen. Door het hele land was siervuurwerk te zien en knalvuurwerk te horen, ook waar een afsteekverbod gold. In Amsterdam en Rotterdam vonden tientallen arrestaties plaats, onder meer vanwege het afsteken van zwaar vuurwerk en het gooien ervan naar politiemensen en omstanders. Volg alle ontwikkelingen rondom de jaarwisseling in dit liveblog.

10:39