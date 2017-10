Zo hard racen mountainbikers downhill

Hoe hard het naar beneden gaat? Dat was afgelopen weekend goed te zien tijdens de City Downhill in Nijmegen, in een video die mountainbiker Jeroen van Eck heeft gemaakt, met een op zijn lichaam bevestigde actioncamera. De mountainbiker kwalificeerde zich met de 2de beste tijd voor de finale. Daarin eindigde hij op een 15de plek, omdat hij de laatste bocht iets te ruim nam en daardoor veel tijd verloor.