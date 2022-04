Zo is de vrijmarkt ontstaan: traditie in het leven geroepen in 1971 na een relletje

Bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) zijn ze al goed aan het warmlopen voor alle feesten. ,,We gaan het zo uitbundig vieren als kan. We hebben namelijk wel echt iets in te halen,’’ zegt woordvoerder en burgemeester van Gouda Pieter Verhoeve. Volgens hem is Koningsdag een feest dat vooral draait om het samenzijn. En dat is na twee jaar afwezigheid iets om te koesteren. ,,We hebben allemaal zin in die saamhorigheid.’’