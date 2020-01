Zo kies je de beste middelbare school voor jouw kind

Daar sta je dan, op school nummer 4. Folder in je hand, samen met zoon- of dochterlief luisterend naar wéér een verhaal van zo’n frisse, blozende puber die je rondleidt. En die enthousiast uitlegt waarom deze school zo lauw, cool, vet of supergaaf is...



Christine Mallon kent het beeld. Zij adviseert met haar bedrijf Binnen Bereik scholen voor voortgezet onderwijs (VO) bij het vertellen van hun ‘echte’, onderscheidende verhaal. Mallon: ,,Zoveel mogelijk laten zien en ervaren wat er werkelijk op school gebeurt. Wie zijn die docenten en andere leerlingen? Hoe is de sfeer? De groep-8-leerling is op zoek naar een school waar hij zich thuisvoelt, vrienden maakt, de docenten aardig zijn en waar hij denkt dat hij het wel kan redden.’’ Een tip voor ouders: ,,Vraag een docent wat het meest bijzondere is wat hij of zij op school heeft meegemaakt, welke leerling het meest is bijgebleven. Het gaat niet zozeer om de antwoorden, maar om het gevoel: of deze mensen bij jou en je kind passen.’’