Zo krijgen zware jongens in de gevangenis telefoons en drugs binnengesmokkeld

Ernstig vuur­werk-ongeluk met minderjari­ge jongen leidt politie naar grote illegale handelaar

Een ongeluk waarbij een minderjarige jongen uit Ede deze week ernstig gewond is geraakt, heeft de politie naar een handelaar in zwaar illegaal vuurwerk geleid. De jongen had volgens de politie vuurwerk gekocht waarmee ‘geknutseld’ bleek te zijn.

3 december