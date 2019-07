Zo kwam Jay (14) aan een rol in een Hollywoodfilm met grote sterren

De actiethriller Domino draait al enige tijd in Amerika en gaat op 19 september in ons land in première. ,,Eindelijk mag ik erover vertellen'', zei de mavo-scholier van het Helinium. Naar vrienden toe verzon hij smoesjes waarom hij in 2017 opeens naar Kopenhagen moest. ,,Daar werden we met een geblindeerde auto van het vliegveld gehaald en naar de filmset, een enorme villa, gebracht'', vertelt hij. In de film over de moord op een agent heet de jonge Hellevoeter Musa Tarzi en is de zoon van een terrorist. Hij wordt door de CIA stevig ondervraagd. ,,Ze trokken zelfs messen'', zegt Jay. In totaal is hij in deze beslissende scène van de film waarvan het plot nog niet verklapt mag worden 3,5 minuut te zien.

,,Ik moest mijn tekst goed oefenen en heel angstig kijken'', blikt Jay terug. Ik heb gelijk bij aankomst met Eriq Aboueney, mijn filmvader, geoefend. ,,Hij was erg aardig, net als Carice en de regisseur. 'Good job', zei hij na afloop.‘’

Casting

Het had een haar gescheeld of de Hellevoeter was zijn filmavontuur misgelopen. Hij en zijn moeder hadden niet veel zin om naar een korte casting in Antwerpen te gaan. Jay was druk met school en honkbal en het was bovendien beestenweer. Toch gingen ze en na tien minuten stond hij weer buiten. Niet veel later kwam een telefoontje dat 'Brian' Jay geknipt vond voor de rol van Musa. ,,Pas toen ik de papieren thuis kreeg zag ik dat Brian de iconische Brian de Palma is, van Scarface en Mission Impossible'', vertelt moeder Norma. Als ze het nieuws aan haar zoon vertelt, barst hij in snikken uit. ,,Ik huil nooit, maar nu kwamen er tranen van blijdschap'', verklaart hij.

Broodje

Moeder Norma: ,,In het vliegtuig naar huis zei ik wel een paar keer tegen Jay: 'Bijna waren we hier niet geweest'. Het was bizar. Ook ik stond tussen die sterren. Meestal krijgen ze bij opnames een broodje, hier stond heel veel eten. Een unieke ervaring.''

Jay wil de film niet van tevoren zien maar in de bioscoop kijken, samen met zijn vrienden. ,,Dat vind ik het mooist.'' Hij speelde in enkele tv-programma's en een jeugdfilm. ,,Ik zei toen ik 10 was tegen m'n moeder: 'Ik wil auditie doen' en zij hielp me.'' Bij het eerste castingbureau was het raak: hij had een rol te pakken. Hij hoopt dat hij na Domino nóg een kans in een film krijgt. ,,Maar of ik acteur wil worden, weet ik niet. Ik doe ook al een tijd modellenwerk. Misschien ga ik wel iets doen met game-designen.''