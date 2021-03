Zo plukt OM criminelen voor miljoenen leeg: ‘We springen in op hun fouten’

Kinderen laten zich massaal testen op corona: ‘Steek je tong maar naar mij uit, dat mag voor deze ene keer’

12 maart Probeer je mond eens zo ver mogelijk open te doen, vraagt de GGD-medewerkster aan de 6-jarige Boaz. De jongen doet zijn best en ziet een ‘enorme’ wattenstaaf op zich af komen. In een vloek en een zucht is het gepiept. Steeds meer kinderen laten zich testen op corona.