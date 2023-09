Zo verliefd, maar het lot bepaalde anders: hoe Dick en Beppie uit elkaar gerukt werden

,,Kijk”, zegt archivaris Paul Huismans. ,,Dit is mijn favoriete foto van Beppie.” Op het beeld is een jonge vrouw te zien. Mooie witte jurk aan, ontspannen glimlach, al leunend tegen een auto. Daarna toont Huismans een andere foto van haar, die een paar jaar later is genomen. De jeugdigheid en onbezonnenheid is weg. Deze vrouw heeft leed gekend.

In december 2022 zocht het nichtje van Beppie Meier contact met het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Op haar zolder lag een archief van Dick Winterdijk. Brieven tussen de twee geliefden, maar ook dagboeken, foto’s, een persoonsbewijs, een vliegbrevet. Ook de laatste brief van Dick, waarin hij aan zijn verloofde laat weten ter dood veroordeeld te zijn.

Die brief was zo aangrij­pend Huismans

Het nichtje zocht een geschikte plek voor de papieren. Zelf wist zij niet goed wat ze ermee moest. Dus ging het stapeltje papieren naar het archief in Brabant en kwam het zo terecht bij Huismans. Het lezen van de eerste brief greep hem al aan. Het is een brief die Beppie na de bevrijding schreef aan de ouders van Dick. Zij woonden nog in Nederlands-Indië. ,,En weten niet eens dat hun zoon was overleden”, zegt Huismans. ,,Die brief was zo aangrijpend, dat we al snel besloten er meer mee te doen.”

Dat idee mondde uit in een podcast die sinds 4 september te beluisteren is. Marilou Nillesen van het archief neemt de luisteraar als ware een reisleider mee door het leven van Dick en Beppie. Hun verhaal raakte haar, kwam dichtbij. ,,Ik zat gisteren in mijn eentje in een donkere ruimte, was bezig met de laatste brief die Dick schreef. Ik hoorde de man die zijn stem inspreekt zeggen: ‘Het heeft zo moeten zijn’. Die jongen slikte. Ik kreeg kippenvel. Dit had iedereen kunnen zijn.”

Oorlogsdreiging

Dick Winterdijk wordt op 12 december 1918 geboren in Den Haag, verhuist met zijn ouders op jonge leeftijd naar Nederlands-Indië en komt voor zijn studie piloot terug naar Nederland. Hij wordt piloot bij de KLM en opgeroepen als vlieger bij de Marine Luchtvaartdienst als in 1939 de oorlogsdreiging toeneemt. De derde keer dat hij bombardementen uitoefent, wordt hij uit de lucht geschoten. Ook zit de Hagenaar korte tijd vast in Kamp Schoorl.

In 1942 komt hij bij Philips in Eindhoven te werken. Hij raakt bevriend met een collega én wordt verliefd op diens zus Beppie. In 1943 duikt Dick onder, vermoedelijk na een oproep om in Duitsland te werken. Bij een poging om naar Engeland te vluchten wordt hij verraden. De Hagenaar komt in het Oranjehotel in Scheveningen terecht. Over zijn tijd daar is bijna niets bekend. Daarna wordt Dick doorgestuurd naar het Duitse Polizeigefängnis Haaren.

Volledig scherm Marilou Nillesen en onderzoeker Paul Huismans met archiefstukken. © Privéfoto

Vanuit die plek vindt Huismans het eerste teken van leven van Dick in het archief. De eerste brief dateert van februari 1944. ,,Maar hij moet eerder geschreven hebben. In een van de teksten verwijst hij daarnaar”, aldus Huismans.

Wat volgt is een reeks tussen de twee verliefde jongeren. De brieven zijn altijd precies vier kantjes. ,,Ik denk daarom dat dat het maximale was wat ze mochten schrijven.” De teksten gaan over alledaagse gebeurtenissen. Dick schrijft vooral over zijn ‘kamergymnastiek', de rondjes die hij buiten mag lopen en naaigaren dat hij nodig heeft. Huismans: ,,Ze hadden constant te maken met censuur. De brieven zijn verrassend alledaags.”

Brieven tussen twee geliefden en ik zit daar tachtig jaar na dato in te neuzen Nillesen

Dick heeft koosnaampjes voor hem en Beppie. Hij noemt zichzelf Zwart Beertje. Zijn verloofde noemt hij Wit of Bruin Beertje. ,,Het is soms raar als je het leest”, zegt Nillesen. ,,Brieven tussen twee geliefden en ik zit daar tachtig jaar na dato in te neuzen.” Ze grijnst: ,,Dat voelt soms bijna ongepast om te doen. Maar ik weet dat het de enige manier is om hun verhaal te vertellen.”

Zo schrijft hij op 18 maart 1944: ‘Je weet, Beertje, we mogen niet veel schrijven, maar geloof maar gerust dat ik in gedachten veel bij jou en de anderen ben en veel denk aan de prettige ogenblikken die we samen hebben gehad. Je leeft hier bijna uitsluitend op herinnering.’

Hart met pijl

Op 30 mei bezoekt Beppie haar Dick in Kamp Haaren. ,,Het lijkt erop dat ze elkaar vanaf dat moment als elkaars verloofde beschouwen”, zegt Huismans. ,,In haar agenda staat op 30 mei een hartje met een pijl eromheen.” Dick schrijft daarna over dat bezoek op 17 juni in een brief: ‘Wat zou ik er voor over gehad hebben, als ik je maar héél even, héél dicht tegen me aan had mogen drukken en je armen om m’n hals had mogen voelen. Maar wat niet is, kan nog komen en hopelijk komt er nog wel spoedig een tijd dat we in kunnen halen.’

Volledig scherm 'Naar Dick!!!', schrijft Beppie eerder op de dag van 30 mei 1944. © BHIC

Maar die tijd komt niet. Dat bezoek is de laatste keer dat ze elkaar zien. Dick wordt ter dood veroordeeld. Tien dagen na zijn laatste brief schrijft hij aan zijn geliefde Beppie: ‘Ik heb naar mijn beste weten geleefd, en ik hoop dat de Grote Rechter, als ik voor hem kom te staan, mij mijn begane fouten als mens wilt vergeven en rekening houdt met het feit dat ik geprobeerd heb om steeds van het leven te maken wat er van te maken viel.’

Beppie probeert nog alles te doen met een advocaat tegen de uitspraak. Ze dient gratieverzoeken in, wilt alsnog trouwen vóór de executie. Wilt überhaupt haar Dick nog één keer zien. Maar het lukt niet. Dick overlijdt op 9 april 1945 in de gevangenis in Lüttringhausen. Overigens niet door de doodstraf, maar door ziekte. Jong, op 26-jarige leeftijd. ,,Net voor het einde van de oorlog”, vertelt Nillesen. ,,Megatragisch. Hij stierf waarschijnlijk aan longvliesontsteking en open tbc.” Huismans: ,,Waarom de doodstraf niet is uitgevoerd, is niet heel duidelijk geworden.”

Volledig scherm De steen op het graf in Den Haag van Dick Winterdijk ligt nu in de tuin bij zijn neef Marcel Winterdijk in de Franse Auvergne. © BHIC

‘Dubbel zo zwaar’

Op vrijdag 23 november 1945 zit Beppie aan een bureautje in haar ouderlijke huis in Vught. Daar schrijft zij een brief aan de ouders van Dick, die nog in Nederlands-Indië wonen. ‘U heeft nog nooit van mij gehoord’, valt te lezen in de brief, ‘maar Dick en ik hebben veel van elkaar gehouden. Als alles anders was gelopen, waren Dick en ik nu getrouwd. Daarom valt het mij dubbel zo zwaar om dit te schrijven.’

,,Dit verhaal geeft de grilligheid van het leven aan”, zegt Huismans. ,,Als hij een maand later ziek was geworden, had hij het kunnen redden. Ook zou hij in zijn vluchtpoging naar Engeland niet in de eerste groep zitten, die werd verraden. Maar er viel iemand anders uit en Dick nam zijn plaats in.” Er klinkt een zucht. ,,Alles geeft aan dat je in het leven verrekte veel mazzel moet hebben.”

Volledig scherm Het persoonsbewijs van Dick Winterdijk. © BHIC

Nillesen: ,,Ze waren beiden hartstikke jong, in de twintig. Maar in hun daden zo volwassen.” Ze pakt een brief die Beppie aan Dick schreef na hun laatste bezoek. En leest een gedeelte voor: ,,Nu weet ik werkelijk en alleen dat ik van hem houd. Ons bezoek was zo kort, we hadden elkaar zoveel te vertellen. Maar de omgeving was zo prozaïsch en je was zo ver van mij af. Bovendien was ik zo verlegen, zoals je mij niet kent.” Huismans: ,,Hier krijg je kippenvel van toch? Dit is een verhaal dat verteld moet worden.”

Beppie beet zich vast, zegt Nillesen, om achter de waarheid te komen. ,,Dat is ook een soort overleven. Ze kreeg een enorme tegenslag, maar moest verder. Ze zette haar tanden erin. Je moet een dijk van een wijf zijn om dat te doen, hoor.”

Herbegraven in Loenen

Dick werd na zijn dood in Duitsland begraven. Op 22 mei 1951 werd hij herbegraven in Den Haag. Beppie en zijn ouders waren daar alle drie bij. In 1975 zijn de lichamelijke resten overgebracht naar het ereveld in Loenen. Beppie hertrouwde na de oorlog en verhuisde naar Den Haag. Ze kreeg geen kinderen, werkte bij de KLM en werd vrij vroeg weduwe. In 2001 overleed ook zij.

Beide medewerkers van het archief zijn geraakt door het verhaal waar zij zelf ook maanden mee bezig waren. ,,Het laat niet snel los”, zegt Nillesen. ,,Ik ben zelfs tijdens mijn vakantie in Frankrijk hiermee bezig geweest. Dat doe ik niet altijd. Maar dit verhaal gaat onder je huid zitten. Het is zo schrijnend. Het zegt zo veel over hoe het leven kan gaan, over hoe het lot je kan raken. Hoe het leven soms aan een draadje hangt. Het had weinig gescheeld of Dick was wel blijven leven, was niet verraden. Ik denk telkens: je moet moed hebben om al die beslissingen te nemen. Uiteindelijk geef je je leven ervoor.”

Een podcast over het liefdesverhaal is sinds deze week te beluisteren via bhic.nl.

Volledig scherm Tekeningen uit het schetsboek van Dick Winterdijk. © BHIC

Volledig scherm Tekeningen uit het schetsboek van Dick Winterdijk. © BHIC

Volledig scherm Tekeningen uit het schetsboek van Dick Winterdijk. © BHIC

Volledig scherm Beppie, de verloofde van Dick Winterdijk. © BHIC

Volledig scherm Briefverkeer tussen Beppie en Dick. Dit is de laatste brief die Dick aan Beppie schrijft. © BHIC

Volledig scherm Een portret van Dick Winterdijk. © BIC

Volledig scherm Tekeningen in het schetsboek van Dick. © BHIC